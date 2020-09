Über die Videoüberwachung konnte eine Mitarbeiterin in der Norma in der Hartmannstraße gegen 12.30 Uhr einen Mann dabei beobachten, wie er Ware in seinen Rucksack packte und den Ausgang passieren wollte, ohne zu bezahlen. Als die Mitarbeiterin den Mann am Rucksack packte und noch vor Verlassen des Geschäfts aufhalten wollte, ließ dieser seinen Rucksack los und flüchtete zu Fuß, schreibt die Polizei. Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß sein, er trug eine graue Jeans und eine graue Jacke. Zudem hatte er eine schwarze Basecap mit einem weißen Schriftzug auf. Sein Mund-Nasen-Schutz, den er im Laden aufhatte, war ebenfalls schwarz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol