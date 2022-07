Die Temperaturen waren sommerlich heiß, die dichte Laubkrone der Tanzlinde spendete angenehmen Schatten. Und auf dem Tanzboden dann noch Kultur der Extraklasse - schöner kann ein ganz normaler Dienstagabend nicht ausklingen. Mit dem Stück "Der Kredit" übertrafen sich die beiden Schauspieler Rüdiger Baumann und Georg Mädl wieder einmal selbst.

Die Story war einfach: Anton Schmidt braucht dringend Geld. Doch der Filialleiter der örtlichen Bank machte ihm klar, dass er keine Aussichten auf einen Kredit habe. Dann zog Rüdiger Baumann, der einen charmanten Frauen-Verführer spielt, einen Trumpf aus dem Ärmel. Er behauptete, dass er mit der Frau des Filialleiters schlafen werde und dass er "so ein Talent" habe.

Urkomische Dialoge folgten in der Komödie, die ursprünglich aus der Feder von Jordi Galceran stammt. Ins Deutsche wurde die Geschichte von Stefanie Gerhold übersetzt. Doch natürlich wären Rüdiger Baumann und Georg Mädl nicht sie selbst, wenn sie die ganze Story nicht noch mit ihren urwitzigen fränkischen Besonderheiten angereichert hätten. Das Stück bekam durch die Persönlichkeiten der Schauspieler den ganz besonders unterhaltsamen Touch. Lachen unterm Lindenbaum war das Motto.

Prophezeiungen werden wahr

Plötzlich - nämlich just in dem Moment, als der Banker seiner Frau alles beichtete und diese erfuhr, dass die ganze Aufregung sich nur um läppische 3000 Euro drehte, wurden all die irrwitzigen Prophezeiungen, die der Verführer gemacht hatte, wahr. Der Bankangestellte stand vor den Trümmern seines geordneten Lebens. Und schließlich tauschten die beiden die Positionen. Der Filialleiter bettelte den Kunden an, ihm doch "Unterricht" in Sachen Behandlung der Frauen zu geben. Der Kunde hatte seinen Kredit in Höhe von 10.000 Euro. Nur hatten beide die Rechnung ohne die schöne Ehefrau Laura gemacht. Das Publikum war von der Darbietung der beiden Vollblutschauspieler begeistert und genoss den unbeschwerten Abend.