Leserfoto Nachdem es schön geschneit hatte, hat Rainer Nöller mit seinem Enkel Marlon einen Schneemann gebaut. "Otto" soll der "Mann in Weiß" heißen, schlug Marlon vor. Direkt vor der eigenen Haustüre im heimischen Hof in Pfaffendorf steht der Schneemann. Rainer Nöller: "Wir hatten beide einen Riesenspaß, ohne in die Ferne fahren zu müssen."