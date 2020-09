Zum 26. Mal der "Große Preis des Mittelstandes" der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben. Die Verleihung 2020 fand in Würzburg statt, fast 400 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg waren dazu anwesend, darunter auch Elisabeth Müller, Geschäftführerin des tiermedizinischen Diagnostiklabors Laboklin aus Bad Kissingen. Das geht aus einem Pressetext des Unternehmens hervor.

Helfried Schmidt und Petra Tröger, Vorstände der Oskar-Patzelt-Stiftung, überreichten die Preisträgerstatue an 14 Unternehmen der sechs Wettbewerbsregionen. Unter den bayerischen Preisträgern befand sich erneut das 1989 gegründete Unternehmen Laboklin. Im Jahr zuvor hatte Geschäftsführerin Müller bereits die Auszeichnung als "Finalist" mit nach Hause genommen.

Laboklin investiert laut der Mitteilung kontinuierlich in die Aus- und Weiterbildung der Belegschaft. Dabei gehe es sowohl um fachliche Qualifikationen als auch Inhalte zu Kommunikation, Konfliktbewältigung und Führung. "Im Zuge der Coronavirus-Pandemie wurden rasch Webinare eingeführt, an denen die Kunden und Angestellten auch von zu Hause aus teilnehmen können", so Laboklin. Zudem profitiere die Belegschaft von kostenfreien Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen nach eigener Wahl, betrieblicher Altersvorsorge, bedarfsgerechter und flexibler Arbeitszeitanpassung, und Angeboten wie Sport im firmeninternen Fitnessraum oder Yoga im Betrieb.

"Wissen, Weiterbildung und Innovationen bleiben für mich entscheidende Faktoren, die uns als Unternehmen erfolgreich vorangebracht haben", wird Müller zitiert. Die Belegschaft habe auch in einer Ausnahmesituation wie Corona an einem Strang gezogen. Daher gelte ihr Dank für die Auszeichnung den Beschäftigten.

Diesmal setzten sich die Ausgezeichneten gegen mehr als 3100 Mitbewerber durch. Bundesweit waren es fast 5000 Nominierte, 533 davon erreichten die Juryliste.

Laboklin, mit Sitz in Bad Kissingen, ist ein europaweit tätiges, akkreditiertes Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert. Heute beschäftigt es nach eigenen Angaben mehr als 400 Mitarbeiter. Seit mehr als 30 Jahren übernimmt das Labor Dienstleistungen für Tierarztpraxen und -kliniken sowie für verschiedene Forschungseinrichtungen. Laboklin gilt als einer der führenden Dienstleister in dem Bereich. Das Spektrum reicht von Untersuchungen aus dem Bereich der Mikrobiologie, der klinischen Labordiagnostik und der Allergie, bis hin zur Pathologie und Genetik. red