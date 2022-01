Dr. Fidelis Kwazu, bislang Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Georg - Maria Ehrenberg, Bad Brückenau", ist mit Wirkung vom 9. Januar als Pfarrvikar für den Pastoralen Raum Bad Brückenau angewiesen worden. Das teilt der Pressedienst des Ordinariats Würzburg mit. Dienstort ist Bad Brückenau, Dienstvorgesetzter der Moderator des Pastoralen Raums, Pfarrer Armin Haas.

Fidelis Kwazu wurde 1970 in Anambra in Nigeria geboren. Er empfing am 14. August 1999 in Onitsha/Nigeria die Priesterweihe.

2006 kam er nach Deutschland, um in Theologie zu promovieren. Im gleichen Jahr begann er, in Würzburg-Sankt Adalbero in der Seelsorge mitzuhelfen.

Im jahr 2009 wurde Fidelis Kwazu Mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft "Emmaus: Erlach - Frickenhausen - Kaltensondheim - Zeubelried". 2012 wurde er Mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft "Ochsenfurt - Sankt Andreas mit Sankt Burkard, Sankt Thekla, Kleinochsenfurt - Maria Schnee". 2013 wurde Fidelis Kwazu Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft "Giebelstadt - Bütthard".

Seit 2016 wirkte er als Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Georg - Maria Ehrenberg, Bad Brückenau".