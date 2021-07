Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit ist der Polizei zufolge in der Theresienstraße am Montag gegen 10.15 Uhr ein Unfall passiert. Ein Autofahrer erkannte zu spät, dass sein Vordermann verkehrsbedingt anhielt, um in ein Privatgrundstück einzubiegen. Er versuchte zwar noch auszuweichen, touchierte aber dennoch seinen Vordermann. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Bad Kissingen auf rund 2000 Euro. pol