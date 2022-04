Die Familienbildung im Mehrgenerationenhaus (MGH) Bad Kissingen bietet in Kooperation mit dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kürze jeweils donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen eine Vortragsreihe zum Thema "Ernährung" an. Die Termine können unabhängig voneinander gebucht werden. Am 7. April heißt es "Naschen erlaubt? - Sinnvoller Umgang mit Süßem". Am 5. und 12. Mai lautet das Thema "Ich erobere den Familientisch" - wenn die Kleinsten mitessen. Am 2. Juni wird das Thema "Stress am Familientisch" beleuchtet. Nach den Pfingstferien, am 23. Juni, heißt es dann "Hoch die Tassen" - Trinken und Getränke. Am 7. und 14. Juli lautet das Motto"Hallo Löffel Eins und Zwei" - von der Milch zum Brei. Alle Kurse begleitet die Referentin Antje Omert (Diplom-Oecotrophologin). Informationen und Anmeldung unter www.weiterbildung.bayern.de (Bereich "Ernährung und Bewegung" - Junge Familien) oder über Barbara Hein-Praag unter Tel.: 09771/610 222 13, E-Mail: barbara.heinpraag@aelf-ns.bayern.de sek