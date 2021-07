Die ökumenische Kur- und Gästeseelsorge bietet am Mittwoch, 21. Juli, ein Mittwochsgespräch in Bad Bocklet an. Um 19.30 Uhr stellt Pastoralreferent Rainer Ziegler im kleinen Kursaal (Wandelhalle) unter dem Thema "Sie werden lachen - die Bibel!" die heilige Schrift als Buch der Hoffnung und Zuversicht vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die gängigen Hygienevorschriften sind das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes und das Eintragen in die Teilnahmeliste. sek