Viele Kurse der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg starten Ende September. Die VHS bietet Vorträge, Führungen, Sprach-, Koch-, Bewegungs- und Fitness-Kurse in den Programmbereichen Kultur, Gesundheit, Sprache, Beruf und Karriere, Grundbildung und junge VHS an. Neu ist der Bereich "Online-Kurse".

Das neue Programmheft liegt in den Rathäusern aller beteiligten Kommunen aus: Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Euerdorf, Hammelburg, Nüdlingen, Oberthulba, Oerlenbach. Knapp 400 Kurse stehen dieses Semester auf vhs-kisshab.de zur Wahl, solange es noch freie Plätze gibt.

Platz für Experimente

An der Volkshochschule kann man sein Wissen erweitern, vertiefen oder etwas Neues entdecken. Wie bereichernd das sein kann, zeigen die Resultate eines Drechsel-Workshops: neben einem Einblick in die Geschichte des alten Kunsthandwerks wurde der Umgang mit den Werkzeugen und die Bedienung der Drehbänke vermittelt. Am Ende konnten alle ein selbst geschaffenes Werk mit nach Hause nehmen. "Im Workshop wurde mir die Komplexität des Handwerks erst richtig bewusst. Umso mehr freue ich mich, in der kurzen Zeit meine eigene Schale gedrechselt zu haben", berichtete ein Teilnehmer am Ende des Kurses. Es gibt auch eine umfangreiche Auswahl an Online-Kursen und Angeboten, die zur Teilhabe am digitalen Leben befähigen. Neben EDV-Grundlagen werden digitale Angebote, wie das Geoportal BayernAtlas, das Programm Elster für die Steuererklärung oder Wege zum Kauf oder Verkauf im Internet vorgestellt.

Plätze gibt es noch in diesen abends stattfindenden Sprachkursen: Englisch für Anfänger (montags); Spanische Konversation (dienstags); Englisch für Fortgeschrittene (mittwochs) und Russisch für Anfänger (freitags). Außerdem gibt es Bewegung nach Musik (Sonntag abends), Mitmachtänze vom Balkan/Südosteuropa (Dienstag abends) und Freitagabends gibt es gleich drei Kurse: Contemporary Dance für Jugendliche ab 15 Jahren, Jazz Dance & Workout für Einsteiger und das Dance Fitness-Tanzprogramm.

Auch Kurse zur Gesundheitsgymnastik sind im Angebot. Neu im Bereich "künstlerisches und kreatives Gestalten" ist ein Nähkurs mit eigenen Schnittmustern für Anfänger. Anmelden kann man sich unter vhs-kisshab.de, sowie telefonisch oder persönlich an allen neun Standorten der Volkshochschule. red