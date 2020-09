Die Bildungs- und Tagungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Oktober, den Kurs "Die christliche Glücksformel" für Frauen an. Beginn im Diözesanhaus ist am Freitag um 18 Uhr, Ende am Sonntag um 13 Uhr.

Bibel als Handwerkszeug

Viele sind auf der Suche nach dem Glück. Sind Bibeltexte und der christliche Glaube Unterstützung oder vielleicht sogar Grundlage für Glück? Es ergeht Einladung zu diesem Wochenende, um mit gestaltpädagogischen Methoden das eigene Glück zu entdecken. Die Bibel ist dabei ein wichtiges Handwerkszeug, deshalb kann man auch gerne das eigene Buch der Bücher mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Leitung hat Birgit Winkler, Gestaltpädagogin (IGB). Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Mittwoch, 30. September, bei den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen, Telefonnummer 09571/926-0, per Mail info@14hl.de oder im Internet unter www.14hl.de. red