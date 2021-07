Die vhs Hammelburg bietet einen Kurs "Gestaltung und Nutzung eines Naturgartens" an. Die Veranstaltung findet in der Alten Volksschule, Kirchgasse 10 in Hammelburg am Freitag, 23. Juli statt. Der Kurs beginnt um 19.30 Uhr. Der Referent Thomas Weimar hat die Ausbildung des Naturgartens e.V. zum Naturgartentester absolviert. Im Kurs erklärt der Experte, wie Naturgarten-Enthusiasten durch kleine, unterschiedliche Lebensräume mehr Insekten wie Marienkäfer, Schmetterlinge, Bienen dauerhaft in den eigenen Garten zu locken sind. Eine Anmeldung (bis Kurstag 12 Uhr) ist notwendig. Diese erfolgt wie immer online über die Homepage www.vhs-kisshab.de oder als Stammkunde telefonisch unter der Rufnummer 09732/902 434. Der Kurs findet statt und noch sind Plätze frei. sek