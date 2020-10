Die Fachstelle für pflegende Angehörige der Diakonie Bamberg-Forchheim organisiert einen Kurs für pflegende Angehörige. "Hilfe beim Helfen" ist er überschrieben und richtet sich an Angehörige, aber auch Bekannte, die die Pflege und den Alltag eines an Demenz erkrankten Menschen begleiten beziehungsweise verantworten.Die Teilnehmenden erfahren an den beiden Kurstagen am Mittwoch, 7., und Mittwoch, 21. November, jeweils von 9 bis 17.30 Uhr Wissenswertes zum Umgang mit demenzerkrankten Menschen, über Unterstützungsmöglichkeiten und die Erkrankung an sich. Die Teilnahme ist für Versicherte aller Kassen kostenfrei und findet in der Diakonie-Villa in der Mayer-Franken-Straße 40 in Forchheim statt. Interessierte können sich ab sofort bei Birgit Pohl anmelden unter der Telefonnummer 09191/6156071 oder via Mail an b.pohl@dwbf.de. Um eine baldige Anmeldung wird gebeten, da aufgrund der Corona-Regelungen nur eine begrenzte Platzzahl vergeben werden kann. Im Anschluss ist bei Interesse auch die Neugründung einer Angehörigengruppe angedacht. red