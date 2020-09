Kurierfahrt endet mit Festnahme

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt führten am Mittwochabend zur vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Rauschgifthändlers, berichtet die Polizei am Freitag. Insgesamt wurden knapp zwei Kilogramm Rauschgift sichergestellt, und der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft inhaftiert. Dem Bericht zufolge wurde der 36-jährige mutmaßliche Drogendealer aus dem Raum Bad Kissingen am Mittwoch gegen 21 Uhr festgenommen. Am gleichen Abend wurde zunächst seine Kurierfahrerin verhaftet. In ihrem Fahrzeug wurde bei der Durchsuchung ein Kilogramm Amphetamin und kleinere Mengen anderer Betäubungsmittel festgestellt. Der mutmaßliche Empfänger der Lieferung wurde kurz darauf an seiner Wohnanschrift festgenommen und am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Bei den folgenden Wohnungsdurchsuchungen wurden weiterhin kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die anschließenden Ermittlungen führten darüber hinaus zu einem größeren Drogenversteck des mutmaßlichen Dealers. Es gelang in diesem Zuge, ein weiteres Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel aus dem Verkehr zu ziehen, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Insgesamt konnten in Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gut zwei Kilogramm verschiedener Rauschmittel sichergestellt werden. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. pol