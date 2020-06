Kurdisches Paar zeigt seine neuen Werke im Herzogenauracher Kunstraum

Mit der Ausstellung "Der Weg zum Anfang" wird am Freitag, 3. Juli, der Herzogenauracher Kunstraum in der Langenzenner Straße wieder eröffnet. Wie der Kunst- und Kulturverein mitteilt, wird es dazu entsprechend der aktuellen Hygienevorschriften um 18 Uhr zunächst eine Eröffnung im Innenhof geben, bevor die Besucher mit Abstand im Kunstraum diese besondere Ausstellung betrachten können.

Das Künstlerpaar Lana Karim und Shaho Penjwen stammt aus dem kurdischen Teil des Nordirak und kam im Jahr 2015 zusammen mit seinen Kindern Diya und Sizan nach Herzogenaurach. Hier fanden sie ihre erste Unterkunft in der Goethestraße. Im Dezember desselben Jahres wurden sie mit anderen Flüchtlingen von den Mitgliedern des Kunst- und Kulturvereins Herzogenaurach an einem Sonntagnachmittag in den Kunstraum zum gegenseitigen Kennenlernen und zur damals laufenden Weihnachtsausstellung eingeladen. Seit dieser Zeit haben die beiden unter dem Motto "Wir schaffen das" intensiv an ihrer Integration gearbeitet, haben die deutsche Sprache erlernt, haben Arbeit und eine Wohnung gefunden, ihre Kinder befinden sich in der Ausbildung und beide sind Mitglieder im Kunst- und Kulturverein Herzogenaurach sowie im Kunstverein Erlangen geworden.

Nach einer durch ihre Flucht bedingten längeren Phase der künstlerischen Blockade haben sie ihre künstlerischen Aktivitäten nun wieder aufgenommen und möchten ihre neu entstandenen Bilder dem interessierten Publikum vorstellen. "Mit Mut zur Farbe und abstraktem Strich möchte ich die Betrachter meiner Werke mitnehmen auf eine fantasievolle Reise, die ihnen, je nach Blickrichtung, Freude, Leid, Ruhe oder Spannung vermittelt", sagt Lana Karim. "Mit meinem künstlerischen Neuanfang möchte ich mich verstärkt neben der Stilrichtung des Realismus auch anderen Ausdrucksweisen der Malerei widmen", ergänzt Shaho Penjwen. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 12. Juli, geöffnet ist montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. red