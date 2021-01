Zum Thema "Die Zukunft für Gottes Schöpfung":

Wie sieht sie aus, wenn wir nicht abwägen können, was für uns gut und nützlich ist (digitaler Segen) oder wo artet es aus in Gefahren? Wir gehen sonst unweigerlich darauf zu, unser bisheriges Leben auf unserem Planeten auszulöschen. Durch den geplanten gewaltigen Energieverbrauch per Funk von Abermillionen zusätzlichen Sendern wird sich der CO2- Ausstoß für unsere Umwelt- und Klimakrisen weiter verschärfen. Das ist längst bekannt. CO2 ist nicht das einzige Problem, sondern die biologische Zerstörung aller lebenden Zellen! Konkret auch deines Körpers bei noch mehr Funkerei. Dringend nötig ist der zügige Ausbau von Glasfaserkabel (für Industrie).

Für privat dringend kein WLAN, sondern Kupferkabelanschluss. Das ist nicht schädlich für alles Leben auf dieser Erde. Es ist absolut stabil, störungsfrei und abhörsicher. WLAN über Funk bietet weniger Geschwindigkeit und strahlt sehr. Meine Erfahrung ist, viele wissen nichts über die positiven Vorteile des Kabelanschlusses. Sehr umfangreiche Informationen bietet ein Buch von Werner Thiede: "Der digitale Turmbau zu Babel". Eine gute Empfehlung für den, dem die Erhaltung von Gottes Schöpfung am Herzen liegt. Ruth Scholl

Marktrodach