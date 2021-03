Die Kunstsammlungen der Veste Coburg und das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental planen mit einer Wiedereröffnung beider Häuser zum Freitag, 26. März. Von diesem Tag an, normalerweise dem letzten Tag der Winteröffnungszeit, dürfen Besucher ab 9.30 Uhr in die Ausstellungen und historischen Räume der Veste. Es besteht für alle Besucher ab 16 Jahren eine FFP2-Masken-Pflicht. Voraussetzung für die Wiedereröffnung ist momentan eine Inzidenzzahl von unter 100. Ebenfalls für die Osterferien ist geplant, Führungen im Außenbereich der Veste anzubieten. Für diese Führungen muss man sich vorher anmelden. Alle Termine finden sich in Kürze auf der Website der Kunstsammlungen. Anmeldungen nimmt der Führungsdienst der Veste Coburg entgegen unter Telefon 09561-87948, oder per E-Mail an fuehrungen@kunstsammlungen-coburg.de. Wiedereröffnung, Rundgang und Führungen richten sich laut Mitteilung nach den aktuell gegebenen Hygienevorschriften. red