Der mit 5000 Euro dotierte Preis der Soroptimist-Clubs (SI) der Metropolregion Nürnberg fördert und würdigt das Schaffen bildender Künstlerinnen, die in der Metropolregion leben und arbeiten. SI ist die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen. Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen, die eine akademische Ausbildung im Bereich der bildenden Kunst erfolgreich abgeschlossen haben und seither überwiegend freischaffend tätig sind. Es werden keine thematischen Schwerpunkte vorgegeben, alle bildnerischen Disziplinen sind zugelassen. Die nötigen Bewerbungsunterlagen (Abgabe nur in digitaler Form) umfassen Bewerbungsbogen, Lebenslauf, künstlerisches Statement, Portfolio mit maximal zehn Abbildungen aktueller Arbeiten, maximal drei Kataloge (digital) und Nachweis des Studienabschlusses. Abgabetermin ist der 15. Februar 2021. Die Bewerbungsunterlagen sind per E-Mail an si-kunstpreis@web.de zu senden. Die Jury wird im Frühjahr tagen. Die Preisverleihung findet als öffentliche Veranstaltung im Oktober 2021 in Fürth statt. red