Andreas Thamm aus Bamberg ist einer von vier Preisträgern des Bayerischen Kunstförderpreises in der Sparte "Literatur". Der langjährige FT-Mitarbeiter wurde für seinen Jugendroman "Heldenhaft" - laut Jury ein trefflich geschriebener Coming-of-Age-Roman - von Kunstminister Bernd Sibler ausgezeichnet. Thamm verwebe aus Sicht des siebzehnjährigen Ich-Erzählers Andi das intensive Konflikt- und Gefühlserleben Jugendlicher zwischen erster Liebe, Rauscherfahrung, Handlungsfreiheit, Verantwortungsübernahme, Loyalitätsbekundung, Grenzerfahrung, Schuldeingeständnis und Vergebung geschickt ineinander und bringe damit den inneren Balanceakt zwischen Innen- und Außenwelt glaubhaft zum Ausdruck. Der Roman ist 2019 beim Verlag Magellan Bamberg erschienen.

"Der Kunstförderpreis in der Sparte Literatur würdigt die kreativen Leistungen unserer Nachwuchsschriftsteller im Freistaat. In ihren tiefgründigen, oft sozialkritischen Geschichten setzen sie sich mit scharfem Verstand und Humor mit unserer gesellschaftlichen Gegenwart auseinander. Sie schenken uns damit neue Perspektiven und geben uns wertvolle Gedankenanstöße", wird der Minister in einer Pressemitteilung zitiert.

Jedes Jahr verleiht der Freistaat bis zu 16 Kunstförderpreise. Die ausgezeichneten Künstler der verschiedenen Sparten werden von Fachjurys vorgeschlagen. Die Preise sind mit je 6000 Euro dotiert.

Der 1990 geborene Andreas Thamm aus Bamberg studierte in Hildesheim bis 2014 Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und arbeitet als Journalist, Autor und Werbetexter. Thamm schrieb Drehbücher und publiziert in Zeitschriften. red