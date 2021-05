An den kommenden beiden Wochenenden laden der Kunstverein Kulmbach und sieben seiner Mitglieder jeweils freitags, samstags und sonntags nach Kulmbach in die Obere Stadtgalerie sowie in das Badhaus ein. Zum Jahresthema "Unter der Oberfläche" waren zunächst in einer virtuellen Ausstellung 27 ausgewählte Werke unterschiedlicher Technik und Materialien online unter www.kunstverein-kulmbach.de zu sehen, jetzt können sie in Natura betrachtet werden. Ein Besuch ist nach Terminvereinbarung möglich, am besten telefonisch unter der Nummer 09221/823505 jeweils am Donnerstag von 17 bis bis 18 Uhr. Ein Negativ-Test ist nicht erforderlich, es besteht jedoch FFP2-Maskenpflicht. Zu sehen sind die insgesamt 115 Werke in der Oberen Stadtgalerie von 13 bis 16 Uhr sowie im Badhaus von 13 bis 17 Uhr. Die Künstler sind Frithjof Schaebs (Druck), Katrin Schinner (Assemblage/unser Bild), Doris Bocka (Pigment, Papier), Marius Seidlitz (Pastell, Acryl), Nina Bergler (Zeichnung, Objekt), Karin Drechsler-Ruhmann (3-D-Bilder, Schmuck, Objekt) und Klaus Morsch (Fotografie). Foto: Hanna-Katharina Martin