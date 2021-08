Mit einem Festgottesdienst vor der kunterbunten Kulisse des neuen Meditationswegs "Viacolore" neben der Autobahnkirche Himmelkron feierte Pfarrer Michal Osak Mariä Himmelfahrt. Natürlich wurden dabei die traditionellen Kräuterbuschen verkauft und gesegnet.

Doch im Mittelpunkt des Festgottesdienstes stand das Kunst-Buch, das Hartmut Richter vom Kuratorium Autobahnkirche und dessen Schwester, die Grafikerin Sybille Sesselmann, zusammengestellt haben. Darin werden nicht nur die 14 farbenfrohen Kunstwerke von Gerhard Böhm, die auf dem Meditationsweg zum Verweilen und Ruhe finden anregen, erklärt, sondern auch alle Kunstwerke rund um die Autobahnkirche.

"Die gesamte Gestaltung lebt von der Kraft der Farben und der Symbole und ihrem wechselseitigen Zusammenwirken", hatte Gerhard Böhm über seine eigenen Werke gesagt. In dem Buch stehen auch Meditationsgedanken von Pfarrer Michal Osak zu den Bildtafeln.

Das Buch mit dem schlichten Namen "Kunst" umfasst 46 Seiten und 55 farbige Abbildungen. Es kostet dank vieler Spender nur fünf Euro. Die Auflage ist auf 1000 Exemplare begrenzt.

Beim Festgottesdienst segnete Pfarrer Michal Osak auch eine Wildblumenwiese, die hinter dem Meditationsweg angelegt worden ist.

Bürgermeister Gerhard Schneider freute sich über die Neuerungen rund um die Autobahnkirche. Und Landrat Klaus Peter Söllner gefiel das neue Kunst-Buch so gut, dass er spontan eine Spende zusagte. Der Dreiklang "Kunst, Kultur, Natur" sei in und an der Autobahnkirche in besonderer Weise vereint, so Söllner. so