Bayerns Gesundheitsministerin und Schirmherrin, Melanie Huml, sowie die DAK-Gesundheit setzen ihre Bemühungen in der Alkoholprävention konsequent fort und suchen im Rahmen der Kampagne "bunt statt blau" zum elften Mal Bayerns beste Plakate gegen Komasaufen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen in den Schulen endet der Plakatwettbewerb heuer am 15. September, heißt es in einer Pressemitteilung der DAK.

Beim Wettbewerb "bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen" sind Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren aufgerufen, mit Plakaten kreative Botschaften gegen das Rauschtrinken zu entwickeln. Wie geplant sollen auch in diesem Jahr Bundes- und Landessieger des Kreativwettbewerbs gekürt werden - nur später als sonst.

"Da sich bereits viele Schüler angemeldet und oft auch ihre kreativen Werke begonnen haben, soll durch diese Maßnahme das bisher Geleistete nicht umsonst gewesen sein", sagt Sophie Schwab, Leiterin der Landesvertretung der DAK-Gesundheit in Bayern. Deshalb wurde der Einsendeschluss heuer auf den 15. September verschoben. Auch neue Anmeldungen von Teilnehmern sind problemlos möglich. Weitere Infos gibt es unter http://www. dak.de/buntstattblau.

2018 wurden in Bayern 2123 Jungen und 1666 Mädchen im Alter von zehn bis 19 Jahren nach Alkoholmissbrauch in einer Klinik behandelt. Die Zahl der männlichen Betroffenen sank im Vergleich zum Vorjahr um 355 (minus 14,3 Prozent), dagegen gab es bei den weiblichen einen Anstieg um 53 (plus 3,3 Prozent).

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml betont: "Der erneute Rückgang der Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen in Bayern ist eine erfreuliche Nachricht. Damit sinkt die Zahl der Betroffenen auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren. Wir werden auch künftig nicht nachlassen, insbesondere Kinder und Jugendliche für die Gefahren des Rauschtrinkens zu sensibilisieren." red