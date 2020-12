Ohne Maske hat am Mittwoch kurz nach 20 Uhr ein Kunde den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bunsenstraße in Erlangen betreten. Als die Mitarbeiterin den Kunden darauf hinwies, dass sie ihn ohne Mund-Nasen-Schutz nicht bedienen darf, zettelte dieser laut Pressebericht der Polizei einen verbalen Streit an. Kurz darauf verließ er aber ohne Einkauf das Tankstellengelände.

Etwa eine halbe Stunde später betrat eine Begleiterin des zuvor abgewiesenen Kunden die Tankstelle. Diese hatte sich lediglich ihren Pullover über Mund und Nase gezogen. Da auch hier die Verkäuferin infektionsschutzrechtliche Bedenken hatte, wies sie die Dame an, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kundin tat es nun ihrem Begleiter gleich, gestikulierte wild und rastete in der Tankstelle lautstark aus. Die wenig später eintreffenden Beamten konnten das Pärchen im Umfeld der Tankstelle feststellen.

Verbotener Waffenbesitz

Bei einer anschließenden Kontrolle wurden bei dem Mann unter anderem ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und ein Schreckschussrevolver gefunden. Da gegen den Mann in der Vergangenheit von der Ordnungsbehörde ein Waffenbesitzverbot verhängt worden war, wurden die Gegenstände beschlagnahmt. Neben Verstößen nach dem Waffengesetz erhält der Mann nun zusätzlich eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. pol