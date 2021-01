Es gibt keinen digitalen bunten Abend für die Eberner. Darauf weist der Kulturring in der Stadt in.

So ganz wollten die Eberner Elferräte die Faschingssaison 2020/2021 unter dem Motto "Es is Fasching, obst es glabbst odder ned!" nicht ausfallen lassen. So gab es am 11.11. schon ein Video zum traditionellen Faschingsauftakt, das in die sozialen Netzwerke hochgeladen wurde und durchweg positive Resonanz erfuhr, wie es heißt.

Video war geplant

Die Vorstände des Kulturrings Ebern hatten daraufhin die Idee, auch einen digitalen bunten Abend auf die Beine zu stellen. Geplant war die Erstellung eines Videos mit verschiedenen Beiträgen.

Der Kulturring Ebern gibt nun jedoch bekannt, dass er sich schweren Herzens doch gegen die Erstellung eines derartigen Angebotes entschieden hat. "Unter anderem aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzzahlen sowie der Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns, auch hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen, ist eine Umsetzung nicht oder nur unter großen Umständen möglich", erklärt Walter Ullrich, der Vorsitzende des Kulturrings Ebern.

Aufgrund einer gewissen Vorlaufzeit durch das Aufnehmen etwaiger Sketche und wegen des Zusammenschneidens der Einzelbeiträge zu einem Video hätte der Kulturring bereits in diesen Tagen mit den Vorbereitungen beginnen müssen, wovon jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesehen wird. So kam der Kulturring nach reiflicher Überlegung und Diskussion im Organisationsteam zum Entschluss, keinen digitalen bunten Abend zu erstellen. jrs