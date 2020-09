Zu einer Stadtführung lädt der Kur- und Tourismus-Service am Samstag, 12. September, ein. Treffpunkt ist am Stadtmuseum, in der Kirchgasse 16. Die einstündige Führung beginnt um 10 Uhr und kostet pro Person 2,44 Euro, mit der Gästekarte kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Freitag, 11. September, beim Veranstalter unter Telefon 09573/33120 möglich. Des Weiteren wird zu einer geführten Themen-Brauerei-Wanderung mit anschließender Einkehr eingeladen. Diese findet statt am Samstag, 12. September, ab 10 Uhr. Die Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad (Anstieg bei Wiesen) ist 15 Kilometer lang. Die Route verläuft von Bad Staffelstein nach Unterzettlitz, Wiesen, Nedensdorf, Unnersdorf und wieder zurück nach Bad Staffelstein. Der Teilnehmerbeitrag beträgt pro Person 2,44 Euro. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. Interessierte können sich noch bis Freitag, 11. September, im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein unter Telefon 09573/33120 anmelden. red