In Zeiten von Corona ist die Veranstaltung von Kulturereignissen eine Seltenheit. Umso schöner ist es, dass der Fotoclub und das BRK-Mehrgenerationenhaus (MGH) Michelau es trotz der aktuellen Lage wagten, eine Foto-Ausstellung zu initiieren.

Hintergrund und Anlass zu der Ausstellung "Senioren und Technik" ist die Anerkennung des MGHs als sogenannter MuT-Punkt des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Einrichtungen mit diesem Label sollen sich um die Digitalisierung der Generation "60 +" kümmern und dabei ein Anlaufpunkt für alle Fragen rund um Medien und Technik (MuT) sein. Konkret werden in diesen Einrichtungen Schulungsangebote für ältere Menschen angeboten, um diesen zu ermöglichen, den Umgang mit digitalen Medien zu lernen.

Der Leiter des MGHs, Frank Gerstner, erläutert: "Wir bieten schon seit Jahren PC-Kurse für Senioren an, die sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene wenden. Mit den Jahren kamen aber auch immer mehr Fragen zu Tablets und Handys auf, die aufgrund der Vielzahl an Modellen und Betriebssystemen in einem Gruppenkurs keinen Platz mehr hatten. Daher bieten wir seit Anfang des Jahres auch Einzelkurse für Handys und Tablets an."

Technisches Verständnis gefragt

Um die Anerkennung als "MuT-Punkt" gebührend zu feiern, kam bereits Ende 2019 die Idee auf, eine Ausstellung zu initiieren, die dokumentiert, wie Senioren bereits heutzutage Technik selbstverständlich benutzen. Als Partner hierfür konnte der Fotoclub Michelau gewonnen werden.

In den Vorüberlegungen zur Ausstellung mit den Mitinitiatoren Birgit Kirster und Helmut Kober vom Fotoclub reifte aber auch die Erkenntnis, dass Technik nicht bei Computern und Mobiltelefonen aufhört, sondern zum Beispiel auch die alltäglichen Dinge wie zum Beispiel ein Fahrkartenautomat oder so ausgefallene Dinge wie ein Segway technisches Verständnis von Senioren fordern.

In seiner Begrüßungsrede zur Ausstellungseröffnung zitierte Gerstner das MuT-Projekt: "Wir leben in einer immer stärker digitalisierten Welt. Gerade für die ältere Generation stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Viele möchten auch im Alter aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben und sich hier engagiert einbringen. Smartphone, Tablet und Co. bieten dabei eine hervorragende Möglichkeit, diese Wünsche zu erfüllen. Denn ganz gleich, ob es um den Kontakt zu Familie und Freunden geht, um gemeinsame Hobbys, kulturelle und informative Interaktion, oder um Erleichterungen im Alltag - online zu sein bietet bis ins hohe Alter hinein viele Vorteile und echte Lebensqualität."

Einziger Kontakt zur Außenwelt

Mit diesem Verständnis von Teilhabe trifft das Projekt in Corona-Zeiten genau ins Schwarze, stellte doch die Nutzung von digitalen Medien für viele Senioren beim letzten Lockdown den einzigen Kontakt zur Außenwelt dar.

Gerstner weiter: "Um alle Vorgaben zur Bekämpfung der Pandemie umsetzen zu können, erfolgte die Ausstellungseröffnung in einem sehr kleinen Rahmen vor Ort im MGH. Selbst der für einen solchen Anlass übliche Sektempfang wurde als "To- Go- Variante" mit einem Pikkolo und Knabbereien angeboten. Seitdem kann die Ausstellung sowohl im MGH als auch online besucht werden."

Die Ausstellung kann noch bis zum 20. November im MGH, Schneyer Straße 19 in Michelau, von Montag bis Freitag zwischen 13 und 17 Uhr besucht werden, sofern einzelne Räume nicht von einer Veranstaltung belegt sind. Online ist die Ausstellung unter http://ausstellung.generationennetzwerk.eu erreichbar. Bei Fragen können Interessierte sich auch per Telefon unter der Rufnummer 09571/989151 an das MGH wenden. red