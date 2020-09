Die "Kultur-Gärtnerei" in der Färbergasse 28 ist am Samstag, 26. September, geöffnet. Ab circa 16.30 Uhr bieten Jürgen Schober und Hesamoddin Asgari ein vielfältiges deutsch-iranisches Programm aus Pop, Jazz und Blues. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Dazu und drumherum sind Collagen von Alfred Sörgel zu sehen. "Die Welt und ihre Realität sind nicht genug", so der Künstler. Also schafft er neue Bilderwelten. Diese sollen in ihrer surrealen, provokanten, auch die Sinne ansprechenden Art beim Betrachter "good vibrations" hervorrufen. Sörgel arbeitet dabei ausschließlich mit Schere, Skalpell und Klebestift. Auf jegliche Art von Computer-Software kann er verzichten. Nicht jedoch auf die Anregungen, welche sein umfangreiches Bildmaterial und die Welt täglich bieten. Die IG Aktive Mitte freut sich in ihrer Mitteilung auf viele Besucher. red