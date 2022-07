Der ATS Kulmbach führt wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt Kulmbach und mit der Mönchshof den traditionellen Radfahrtag durch: zum 49. Mal. Am 10. Juli ist es soweit. Bereits Anfang der 1970er-Jahre wurde der Radfahrtag ins Leben gerufen. Sportamtsleiter Karl Siemko hatte die Idee. Dann organisierte Otto Fritz die Tour, seit mehr als zwanzig Jahren ist der ATS-Abteilungsleiter Radsport, Matthias Kraft, zuständig.

Bis Rottlersreuth und zurück

Die Tour führt 2022 vom Mönchshof-Biergarten aus durch den Hopfengarten. Auf dem Flutmuldendamm geht es weiter bis Burghaig zur Kieswäsch. Und dort führt die Strecke nach Melkendorf, auf den Bartelsberg, nach Unterzettlitz, Windischenhaig, vorbei an Kemeritz, Rottlersreuth, Langenstadt, Dreschen. Und über Forstlahm, Mangersreuth und durch den Grünzug erreichen die Tourenradler schließlich das Mönchshofgelände. Heidesuse Wagner vom ATS Kulmbach betont, dass am 10. Juli ab 7.30 Uhr gestartet werden kann. Gegen 12.30 Uhr findet dann die Siegerehrung statt. Für Erwachsene wird ein Startgeld von fünf Euro erhoben, für Jugendliche von drei Euro. Vor dem Start werden alle Fahrräder von der Verkehrswacht auf Sicherheit überprüft. Nicht die Zeit, die die Radler erzielen, zählt, sondern die Freude an der Bewegung. Aus diesem Grund werden auch die teilnehmerstärksten Gruppen ausgezeichnet. Oberbürgermeister Ingo Lehmann hofft auf Rekordbeteiligung in diesem Jahr. Denn natürlich sind auch Elektro-Pedelecs zugelassen. Die Mönchshof unterstützt das Traditionsevent mit Preisen. Der Radfahrtag wurde wegen der Corona-Pandemie zuletzt 2019 durchgeführt.