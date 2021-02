Als erste Gebietskörperschaft in Deutschland führt der Landkreis Kulmbach mit der Handwerkskammer und der IHK die "Berufskompetenzwochen 2021" digital durch. Das Pilotprojekt finden parallel zur bayernweiten Woche der Ausbildung statt.

Menschen mit Migrationshintergrund ist oftmals nicht bewusst, welche beruflichen (Einstiegs-)Möglichkeiten ihnen in Deutschland zur Verfügung stehen. Das soll durch die Berufskompetenzwochen geändert werden. Ausbildungsbetriebe können in den Kontakt mit potenziellen Auszubildenden treten, geeignete Interessenten finden, diese im Rahmen von "Schnupperwochen" kennenlernen und somit kompetentes und motiviertes Fachpersonal gewinnen. "Die Menschen, die zu uns gekommen sind, haben oft ungeahnte Fähigkeiten. Wenn wir diese optimal nutzen, haben wir als Gesellschaft und als Wirtschaftsbranche etwas davon - und die Geflüchteten selbst natürlich auch", sagt Jörg Reis von der Handwerkskammer. Die Berufskompetenzwochen seien Türöffner und Ideengeber, ergänzt IHK-Ausbildungsberater Matthias Rank.

Detailinformationen sind online unter https://landkreis-kulmbach.de/berufskompetenzwochen/ zu finden. Eine kostenfreie Anmeldung für einzelne Termine ist bequem über das Online-Formular möglich.

Wer sich als ehrenamtlicher Pate einbringen will, kann an einer digitalen Infoveranstaltung teilnehmen. Diese findet am 23. Februar von 18 bis 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis zum 22. Februar per E-Mail an veranstaltungen@landkreis-kulmbach.de möglich.

Für Rückfragen steht Souzan Nicholson telefonisch (09221/ 707-130) oder per E-Mail (nicholson.souzan@landkreis-kulmbach.de) bereit. red