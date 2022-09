Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres erscheint das Mitmach-Heft „ Kulmbach Ausmalen“. Entwickelt haben es die Kulmbacher Kunstpädagoginnen Julia Herbert und Meike Schuster. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Es beschäftigt sich mit der Stadt Kulmbach und ihren kleinen und großen Sehenswürdigkeiten. Es hat selbst gestaltete Ausmalbilder, einen Stadtplan voller Rätsel, Bilder zum Weitermalen und Dazuerfinden. Auf der Webseite kulmbach-ausmalen.de sind Ausmalvorlagen kostenlos verfügbar.

Das kostenlose Heft im Format DIN-A5 wurde in Kooperation mit der Initiative „Liebenswertes Kulmbach e.V.“ realisiert und ausschließlich durch Spenden finanziert. Es erscheint in einer Auflage von 2000 Stück.

Es ist für alle Altersgruppen geeignet. Das Mitmach-Heft wird im Laufe des Septembers in Kulmbacher Geschäften, Gaststätten, dem Rathaus ausliegen.

Das Projekt geht aber weiter: Schon jetzt wird in der digitalen Welt auch ausgemalt, gezeigt und geteilt.

Neben der eigenen Webseite ist „ Kulmbach Ausmalen“ auf den Sozialen Medien Instagram (@kulmbachausmalen), Facebook ( Kulmbach Ausmalen) und Youtube ( Kulmbach ausmalen) vertreten.

Gerne können fertig kolorierte Ausmalbilder mit anderen geteilt werden, dazu auf Social Media einfach mit dem Hashtag #kulmbachausmalen versehen.

Wer Interesse an weiteren Informationen hat oder zusätzliches Material benötigt, kann sich gerne per Mail an kulmbach-ausmalen@web.de wenden. red