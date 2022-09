Der Vorstand des Gesamtbeirates der Menschen mit Behinderung bei Diakoneo ist neu gewählt. Die 16 Mitglieder des Beirats haben aus ihren Reihen vier Personen bestimmt, die organisatorische Aufgaben übernehmen und als Ansprechpartner fungieren.

André Schleiernick, Sabine Künzner, Arnd Lechner und Patrick Garcia werden für die nächsten vier Jahre die Vorstandsarbeit im Gesamtbeirat leisten. Zwei der vier Mitglieder kommen aus Himmelkron : Sabine Künzner ist Mitglied der Werkstattvertretung, Patrick Garcia Mitglied der Bewohnervertretung.

Während alle anderen wiedergewählt worden sind, ist Patrick Garcia neu im Gremium. „Es ist wichtig für die Bewohner und Beschäftigten, dass sie eine Stelle haben, der sie vertrauen“, sagt er. Gesamtbeirat und Vorstand diskutieren Themen, die die Menschen in den Wohngruppen und Werkstätten bewegen. Corona war in den vergangenen zwei Jahren ein bestimmendes Thema. „Wir haben uns eingesetzt, dass die Hygienerichtlinien nicht ständig verändert werden“, sagt Sabine Künzner. Arnd Lechner erinnert an das wichtige Thema Fachkräftemangel. Den spüre man in den Wohngruppen immer wieder. Ein Thema, das die vier neu Gewählten auch in der Zukunft beschäftigen wird.

Aufgabe des Gesamtbeirats ist die Vertretung aller Menschen mit Behinderung , die in Einrichtungen von Diakoneo wohnen oder arbeiten. 16 Bewohner- und Werkstattvertretungen haben jeweils einen Delegierten in den Gesamtbeirat für vier Jahre entsandt. Der Beirat soll den Austausch unter den Einrichtungen fördern, Wissen teilen und die Vertretungen in den Einrichtungen bei Problemen unterstützen. Zu seinen wichtigen Aufgaben gehören auch regelmäßige Gespräche mit der Leitung des Dienstes für Menschen mit Behinderung bei Diakoneo. red