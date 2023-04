Am 53. internationalen Malwettbewerb an Bayerns Schulen haben sich auch die Klassen fünf bis neun des Caspar-Vischer-Gymnasiums unter der Leitung ihrer Kunstlehrerin Julia Tittmann beteiligt. Der Wettbewerb hatte das Thema „Wir“, was den Zusammenhalt untereinander kreativ ausdrücken sollte. Dabei waren auch einige Talente, die mit viel schöpferischer Kraft ihren Blick in den Alltag, auf Familien und Vereine richteten. Andere richteten den Blick in ihren Zeichnungen auf die Feuerwehren und die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. Preis gab es für insgesamt elf Schüler − sogar zwei erste Plätze: Marlene Beckenbach aus der sechsten und Magdalena Meisel aus der neunten Klasse. Ihre Bilder werden nun nach München zur Landesjury geschickt, wo eine weitere Beurteilung stattfindet. Die zwei CVG-Schülerinnen haben damit die Chance, ganz vorne zu landen, wenn das schönste Bild aller Schulen Bayerns prämiert wird. Horst Wunner