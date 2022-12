„Egal wohin sich die Baukonjunktur bewegt, wir werden unseren Platz am Markt nicht nur verteidigen, sondern weiter ausbauen.“ Mit diesen Worten machte Geschäftsführer Hans-Dieter Groppweis der Belegschaft von Franken Maxit und Bergmann Kalk für das kommenden Geschäftsjahr nicht nur Mut, sondern gab auch Zuversicht.

Im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier, die nach drei Jahren Pause wieder in der Event Arena Himmelkron stattfinden konnte, standen nicht nur zahlreiche Ehrungen von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch Verabschiedungen in den Ruhestand. Zehn Jahre bei Franken Maxit sind Klaus Dupke, Michael Reindl, Tobias Baier, Kai Bauer, Udo Dütsch und Rainer Lauterbach. 20 Jahre: Kai Kühlein. 30 Jahre: Gerd Angermann. 35 Jahre: Waltraud Hübsch, Gerd Weich, Andreas Hofmann und Petra Dörfler. 25 Jahre: Adelheid Kornitzky, Andre Wondra, Alexander Einer, Richard Marx, Günther Tober und Jiri Huptych. Zehn Jahre beim Kalkwerk Bergmann: Thomas Trautner und Jonas Hübsch. 20 Jahre: Andreas Kolb. Zehn Jahre für Bergmann Logistik arbeiten Alexander Opitz und Timo Mitbach. Verabschiedet wurden: Manfred Dörnhöfer, Winfried Reinlein, Axel Brelle und Bernd Bayer.

Geschäftsführer Hans-Dieter Groppweis wandte sich gleich mit zwei positiven Botschaften an die Belegschaft der Firmen Franken Maxit und Bergmann Kalk: „Wir haben mit den Jahren 2020 und 2021 zwei gute bis sehr gute Jahre gehabt. 2020 waren wir zum Teil Nutznießer von Corona und 2021 hat diese gute Konjunktur angehalten.“ Allerdings habe der Ukraine-Krieg sehr unangenehme Folgen. Plötzlich gebe es Lieferengpässe, weil die Kleinteile aus Asien nicht mehr ankommen oder die Rohstoffe fehlen. Erdgas koste mittlerweile zehnmal so viel, aber damit könne man wirtschaftlich keinen Kalk mehr brennen, oder der Kunde bezahle für die Tonne Kalk 250 Euro und mehr. Die Beschaffung von bezahlbarer Energie werde auch in der Zukunft ein großes Thema für Deutschland bleiben.

Hans-Dieter Groppweis und sein Sohn Sebastian Groppweis warfen auch einen Blick auf die Brandnacht vom 2. Dezember, die für einen Großeinsatz der Rettungskräfte sorgte. „Ihnen allen gilt mein und unser Dank. Wir werden den Ofen wieder herrichten und hoffentlich bald wieder in Betrieb nehmen.“ Das Unternehmen ist in der Zwischenzeit gezwungen, von allen möglichen Kalkwerken Kalk zu kaufen, damit die Kunden bedient werden. Das in einer Zeit, wo kaum ein Kalkwerk Kalk übrighat. Groppweis: „Unsere Kunden haben sich immer auf uns verlassen und wir müssen sie auch jetzt zuverlässig versorgen.“ Rei.