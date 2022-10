Auch in Harsdorf soll eine Zukunftswerkstatt stattfinden. Kreisjugendpfleger Jürgen Ziegler stellte das Erfolgsmodell der Landkreisjugendarbeit im Gemeinderat vor. Das Gremium verständigte sich darauf, Interessierte zwischen zwölf und 18 Jahren am 3. Februar in den Saal des Gemeindezentrums einzuladen.

„Die Zukunftswerkstatt bietet die Möglichkeit, an einem Abend punktgenau die Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen von jungen Menschen zu erfahren. Sie werden aktiv in die Gestaltung ihrer Heimatgemeinde eingebunden“, sagte Ziegler. Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, seien eine positive Grundstimmung und Offenheit in den politischen Gremien und Vereinen nötig. „Die Rückkopplung der Ergebnisse an die Zielgruppe sowie die aktive Einbindung sind sehr wichtig. Realisierbare Vorschläge müssen diskutiert und soweit möglich umgesetzt werden.“ Die Planung, Durchführung und Nachbereitung erfolge zwischen der Gemeinde, dem KJR, der Kreisjugendarbeit und weiteren Akteuren.

In einer Konkretisierungsrunde können die Jugendlichen Ziegler zufolge festlegen, wo sie konkret mitarbeiten möchten. Unter dem Motto „Ich gestalte meine Heimat mit“ würden fünf Themen aufgegriffen, die während des Abends des öfteren auftauchen und den Jugendlichen besonders wichtig erscheinen. Rei.