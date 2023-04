Wie wichtig es ist, auf die Umwelt zu achten und Plastik zu vermeiden, lernen in Kulmbach schon die Grundschüler . „Im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wollen viele Schulen Projekte zur Plastikvermeidung durchführen“, sagt Birgit Baumann, Umweltberaterin im Schulamtsbezirk Kulmbach . Den Kindern solle die Problematik aufgezeigt werden und „sie sollen darüber nachdenken, welche Möglichkeiten sie in ihrem Alltag haben, um den Plastikverbrauch zu reduzieren oder zu vermeiden“.

Um dieses wichtige Thema besser vermitteln zu können, wurden nun für zehn teilnehmende Grundschulen in Stadt und Landkreis über 400 Lehrbücher (Gesamtwert über 2000 Euro) mit dem Titel „Plastik? Probier’s mal ohne!“ für Kinder ab der 4. Klasse angeschafft. Der Kulmbacher Rotaryclub sagte sofort seine Unterstützung für das Projekt zu, hat doch Rotary International selbst die Initiative „End Plastic Soup“ ins Leben gerufen und unterstützt Projekte zur Plastikvermeidung.

„Der Umweltschutz ist ein vordringliches Ziel und es ist wichtig, den Gedanken auch zum Leben zu erwecken“, sagte der amtierende Rotary-Präsident Rüdiger Baumann. Die Kinder könnten hier sogar erzieherisch auf ihre Eltern einwirken. Die Bücher sollen in der 4. Klasse in den Unterricht eingebunden und das Wissen im Alltag verankert werden.

Anastasia (9) und Leopold (10) von der Theodor-Heublein-Schule in Melkendorf finden die Aktion klasse. An ihrer Schule gibt es, wie an manchen anderen Grundschulen im Landkreis auch, ohnehin schon seit einiger Zeit das Projekt „Recycling Kings“. „Die Kinder kontrollieren acht Mal in sechs Wochen die Mülleimer in jedem Klassenzimmer, und wenn alles korrekt getrennt wurde, gibt es Punkte“, sagt Schulleiterin Claudia Schmidt. „Ich achte schon mehr darauf, kein Plastik zu verwenden“, sagt der zehnjährige Leopold. Er bringt seine Brotzeit in der Brotzeitbox mit in die Schule und trinkt aus einer Glasflasche. „Wir achten auch zu Hause mehr darauf als davor.“ Die beiden Schüler bewegt vor allem die Gefahr für die Tierwelt durch den Plastikmüll . „Es ist schrecklich, wenn Tiere das fressen und dann sterben.“ up