Zum Semesterstart im Oktober erwartet die Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Bayreuth in Kulmbach wieder zahlreiche Studierende. Sie kommen aus Franken, Deutschland und der ganzen Welt. Sie sind im ersten oder schon in höheren Semestern. Die wenigsten haben ein Auto, einige ein Fahrrad. Das teilt die Uni mit.

Da der ÖPNV die Tagesrandlagen oft nur teilweise bedient, benötigen die Studierenden eine Unterkunft im Stadtgebiet. Sie suchen: Einzimmerapartments, WG-taugliche Wohnungen oder Zimmer zur Untermiete, in Kulmbach – (Innen-)Stadtlage oder Randlage mit guter ÖPNV-/Busanbindung, mit Küche oder Küchenzeile (bei Zimmern zur Untermiete mit eigenem Bad), gerne auch möbliert.

Für Kulmbach hat das Studentenwerk Oberfranken auf seiner Website eigens ein Portal für lokale Angebote eingerichtet studentenwerk-oberfranken.de/wohnen/private-angebote/kulmbach/apartments.html. Um ein Zimmer oder eine Wohnung dort einzustellen, wenden sich Interessierte an: birgit.weiss@ studentenwerk-oberfranken. de. Nachfragen zur Vermittlung gerne direkt an die Fakultät VII der Universität Bayreuth , Philipp Hrozek, Telefon: 09221/ 4071019 (vormittags 8 bis12 Uhr) oder per E-Mail an philipp.hrozek@uni-bayreuth.de. red