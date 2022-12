Die Schlusssitzung der Marktgemeinderates nahm Bürgermeister Jochen Trier (FW) zum Anlass, mit dem 21-jährigen Jan Sandler einen herausragenden Kegelsportler für seine Erfolge bei der U-23-Weltmeisterschaft in Estland zu ehren. Jan Sandler gewann mit der Mannschaft die Goldmedaille und holte sich im Sprint-Einzelwettbewerb noch die Bronzemedaille. Bürgermeister Jochen Trier: „Wir sind als Gemeinde Wirsberg sehr stolz auf unseren Weltmeister.“

Bürgermeister Jochen Trier stellte in seinem Jahresrückblick fest, dass Wirsberg trotz der Millionenbauprojekte der letzten Jahre ohne Erhalt von Stabilisierungshilfen oder Bedarfszuweisungen den Schuldenstand zum Jahresende auf 803.280 Euro senken konnte. Trier: „Somit liegt er seit Jahrzehnten erstmals wieder unter einer Million Euro und mit rund 439 Euro pro Kopf auch unter dem Landesdurchschnitt.“ Auch die Steuerkraft sei fast ungebrochen, was allerdings zu einer hohen gemeindlichen Umlagekraft und somit auch zu einer Kreisumlage von 839.250 Euro für Wirsberg führte.

Zur Wasserversorgung machte Trier deutlich, dass eine Erneuerung des Hochbehälters Neufang unausweichlich ist. Für das anstehende Bauprojekt mit einem Kostenumfang von voraussichtlich 1,6 Millionen Euro wurden die Planungsleistungen an das Ingenieurbüro SRP aus Kronach vergeben. Zum Abschluss des Gerichtsverfahrens beim Abwasserzweckverband der Schorgasttal-Gemeinden, das 2007 angestrengt wurde, gab er zu verstehen, dass die verauslagten Gesamtkosten für diesen Rechtsstreit bei 269.000 Euro lagen, wobei der Anteil des Zweckverbandes 120.000 Euro betrug.

Am Sonntag, 18. Juni, will die Marktgemeinde das Jubiläum „150 + 1 Jahre Tourismus in Wirsberg “ feiern und am Samstag davor plant der TSV Wirsberg sein 120-jähriges Jubiläumsfest. Das Programm dazu wird derzeit noch ausgearbeitet.

In diesem Zusammenhang würdigte Bürgermeister Jochen Trier auch das ehrenamtliche Engagement der Vereine und Verbände in der Marktgemeinde und bezeichnete das Testzentrum der DLRG-Ortsgruppe im Bürgerzentrum als ein leuchtendes Beispiel.