Beim Energiesparen sollte die Gesundheit nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Wer die Heizung herunterregelt oder ganz abdreht, spart damit zwar Energie, erhöht aber auch das Risiko für gesundheitsschädliche Schimmelbildung in der Wohnung zum Teil massiv. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor.

Allergische Reaktionen wie Heuschnupfen, Augenreizungen, Niesen oder schlimmstenfalls auch Atemwegserkrankungen könnten mögliche Folgen sein. Der Landkreis Kulmbach lädt nun in Kooperation mit der Energieagentur Oberfranken alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu den 23. Kulmbacher Energiegesprächen am Mittwoch, 15. Februar, um 18.30 Uhr in den großen Sitzungssaal des Landratsamts ein.

Wolfgang Lorenz , stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes für Schimmelpilzsanierung, ist bei den Kulmbacher Energiegesprächen zu Gast und wird über Ursachen, Auswirkungen und Sanierung bei Schimmelpilzbefall referieren sowie auch über die Vermeidung.

Im Anschluss informiert Energieberater Alexander Bächer von der Energieagentur Oberfranken über geeignete Dämmmaßnahmen und Sanierungstipps, um Wärmebrücken erfolgreich zu beseitigen und Energie zu sparen.

Das Landratsamt bittet um schriftliche oder telefonische Anmeldung bei der Energieagentur Oberfranken unter anmeldung@eao.bayern oder Telefon 09221/8239-10. Anmeldeschluss ist der 14. Februar. Der Eintritt ist frei. red