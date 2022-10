Beim Apfelkeltern in Burgkunstadt waren in diesem Jahr die beiden Kindergärten Burgkunstadts mit den Jüngsten dabei. Mitarbeiter vom Burgkunstadter Bauhof hatten über zehn Zentner Äpfel von städtischen Apfelbäumen geerntet und zur Kelter im Bauhof gebracht, wo die Kinder beobachten konnten, was nun weiter geschieht. Die Äpfel kommen zunächst in eine Obstmühle, die die Früchte zerkleinert. Das daraus gewonnene Apfelmus wird dann in mehreren Lagen durch Tücher in der Obstpresse (Kelter) gestapelt. Wenn die Kelter herunterfährt, kommt der erste Saft heraus, der in eine Tonne beim Saftmobil des Landkreises gefüllt wird. Das Saftmobil ist in der Keltersaison unterwegs zu den Ortskeltereien im Landkreis Lichtenfels. Bei 80 Grad läuft er durch einen Erhitzer und wird und so länger haltbarer gemacht wird. Dann wird er in sogenannte „Bag-in-Box-Beutel“ abgefüllt und luftdicht verschlossen. Natürlich durften die Kinder einmal einen Schluck vom köstlichen Saft probieren. Da war die Freude umso größer, dass jeder Kindergarten circa 150 Liter zum Verbrauch mitnehmen durfte. rodi