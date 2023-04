Für 40-jährige ehrenamtliche Arbeit im Bergrettungsdienst ehrte die Bergwacht Kulmbach-Obermain im BRK Hans-Peter Lautner. Seit vielen Jahren engagiert er sich verlässlich als Einsatzleiter und Ausbilder in der Bereitschaft, wobei er bisher an rund 100 Notfalleinsätzen teilnahm.

Daneben kümmert er sich vorbildlich um die Einsatzausrüstung und die Einsatzbereitschaft der Bergrettungsfahrzeuge, wofür ihm der besondere Dank der Bergwacht gebührt.

Auch über Nachwuchs kann sich die Bergwacht freuen. Max Gremer und Benjamin Schuberth haben ihren Eignungstest zur Aufnahme in die Bergwacht Bayern bestanden und erhielten ihre persönliche Einsatzausrüstung. Der Test bestand im Sommer aus Klettern einer 500 Meter hohen Tour im 5. Schwierigkeitsgrad in alpinem Gelände, einer Prüfung im Standplatzbau und einem Konditionstest an der Blaueishütte bei Berchtesgaden.

Einsatzzahlen erreichen Höchststand

Im Winter wurden das skifahrerische Können, Kenntnisse in Lawinenkunde und die Lawinenverschüttetensuche am Kreuzeckhaus bei Garmisch-Partenkirchen geprüft. Nun können die beiden ihre weitere Anwärterausbildung in Notfallmedizin und Bergrettung durchlaufen.

Einen Höchststand bei den Einsatzzahlen gab es im vergangenen Jahr in den Landkreisen Kulmbach und Lichtenfels mit 43 Einsätzen. Darunter waren sechs Wanderunfälle, vier Unfälle bei Forstarbeiten , vier Mountainbikeunfälle, vier Vermisstensuchen, vier Wintersportunfälle und ein Kletterunfall , bei denen die Bergwacht die Erstversorgung und den Abtransport durchführte. Bei zwei Waldbränden wurde die Feuerwehr und bei zwölf weiteren Notfällen der Rettungsdienst unterstützt. red