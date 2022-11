Vieles war ungewöhnlich an dieser Feier der Privatkegelvereinigung (Pkv) Kulmbach und Umgebung. Es gab einen Pokal-Stau, weil wegen des Corona-Lockdowns nach der Saison 2019/2020 keine Siegerehrung mehr stattfinden konnte. Und im Jahr darauf musste aus dem gleichen Grund die angefangene Spielserie abgebrochen werden.

Letztlich konnte auch die Saison 2021/2022 nach einer pandemiebedingten Unterbrechung erst mit Verspätung beendet werden. Daher kam es nun bei der kurzfristig – erstmals im Herbst – anberaumten Feier im Gründla zu dem Kuriosum, dass die Promi-Wanderpokale jeweils zuerst an die Gruppensieger des Jahres 2020 überreicht wurden und diese sie gleich weiterreichen mussten an die besten Teams von 2022.

Über Pokale durften sich die jeweils drei besten Einzelkeglerinnen und -kegler freuen. In der Saison 2019/20 waren das Marianne Ott (Schnitzgögger Stadtsteinach), Kerstin Rätke (Lindenkegler Limmersdorf) und Angelika Drabe (Schnitzgögger) sowie Alexander Laaber (Schwarzer Panther Untersteinach), Jörg Bergmann (Lindenkegler) und Norbert Strobel (KC Herlas); in der Saison 2021/22 Edeltraud Laaber (Schwarzer Panther), Simone Hübner (Gut Holz Kulmbach ) und Angelika Drabe (Schnitzgögger) sowie Norbert Strobel, Siegfried Gantke (Schnitzgögger) und Jörg Bergmann.

Die Wanderpokale der Stadt Kulmbach , des Landkreises Kulmbach und der Stadt Burgkunstadt wurden traditionsgemäß überreicht an den Meister sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Gruppe 1. Im Jahr 2020 waren das die Lindenkegler Limmersdorf, gefolgt von Gut Holz Kulmbach und Schwarzer Panther Untersteinach; weitergereicht wurden die Trophäen an die drei besten Teams von heuer, also an Meister Schwarzer Panther, Bandlschieber Burgkunstadt I und Schnitzgögger Stadtsteinach.

Der Wanderpokal der WGK ging an die Kegelfreunde Melkendorf als Sieger der Gruppe 2 im Jahr 2020 und weiter an den KC Mainleus. Den riesigen Inge-Aures-Pokal erhielten die jeweils Zweitplatzierten KC Herlas II (2020) und Schwarzer Panther II. red