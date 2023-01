An zahlreiche Aktivitäten erinnerte der Vorsitzende des Vereins Freunde der Plassenburg , Peter Weith, bei der Jahreshauptversammlung in der „Stadtschänke“. Er erinnerte an die Ostereiersuche, das Gedenken an den Konraditag 1553 sowie an das als Christkindleihätsch’n bezeichnete Schwenken einer Laterne vom Wachtturm der Plassenburg . Mit dem Bus habe man die Jubiläumsausstellung des vor 500 Jahren verstorbenen Malers Hans von Kulmbach in Kronach besucht. Im September solle zu diesem Künstler ein wissenschaftliches Symposium stattfinden.

„Der Vorstand hat weiterhin die Augen offen, wenn es darum geht, die vereinseigene Sammlung aufzustocken und passende Exponate für die Museen in Kulmbach anzuschaffen“, sagte Weith. Auf ein großes Medienecho sei die Suche nach der zunächst unbekannten Dame auf einem Gemälde mit Plassenburg von Franz Xaver Braunmiller gestoßen. „Es konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich um die 1929 ermordete Margarethe Meußdoerffer aus Kulmbach handelt.“

Sechs Freiwillige durften beweisen, dass mit den jüngst erworbenen Münzlöffeln auch nach über 200 Jahren Kaffee und Tee gerührt, Zucker geschaufelt und Eis gegessen werden kann. Museumsleiterin Nina Schipkowski empfand es prickelnd, das Antlitz des Markgrafen auf dem Löffel im Mund zu fühlen. Eine geschmackliche Verbesserung ihres Tees konnte sie allerdings nicht feststellen.

Geehrt für 40 Jahre Treue und Unterstützung wurden Herbert Babo und Heinz Hahn. Die goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Adam Engelhart, Horst Degelmann, Albert Gombert, Manfred Kerl, Jürgen Kohlberger und Alfred Biedermann. „Auch Firmen, Städte und Gemeinden sind Mitglieder unseres Vereins “, freute sich der Vorsitzende , der unter großem Applaus die Ehrenurkunden für 50-jährige Treue an die Bürgermeister Doris Leithner-Bisani (Ludwigschorgast), Volker Schmiechen (Untersteinach), Ingo Moos (Trebgast) und Ludwig Ruml (Presseck) sowie an die VR-Bank Oberfranken Mitte, die Ireks GmbH und die Gebrüder Dörnhöfer KG übergab.

Schatzmeister Gerhard Zettel berichtete, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht. Man habe derzeit 317 Mitglieder. Wolfram Brehm und Richard Steinlein bescheinigten Zettel eine tadellose Amtsführung.

Bei den Neuwahlen wurde Peter Weith einstimmig im Amt bestätigt. Seine beiden Stellvertreter sind Holger Peilnsteiner und Andrea Senf (neu). Das Amt der Kassenwartin übernimmt Jennifer Grafunder, neuer Schriftführer ist Kevin Blechschmidt. Dem Vorstand gehören ferner Erich Olbrich, Lars Peetz, Christine Kofer, Ralf Hartnack, Marina Hartnack, Max Neubert und Harald Stark an.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann dankte dem Verein für die Bereicherung des kulturellen Lebens. peil