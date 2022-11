Vor dem Gehölz auf der Anhöhe oberhalb des Sträßchens Am Rangen haben der Grafengehaiger Bauhof und der Frankenwaldverein eine besonders exponierte Stelle ausgemacht, von der aus man nicht nur das idyllisch am Berghang gelegende Grafengehaig sehen kann, sondern bei klarem Wetter sogar einen Blick bis ins Fichtelgebirge und fast bis ins Maintal hat, und dort eine bequeme Liegebank aufgestellt. Finanziert hat die Bank zum größten Teil die Integrierte Ländliche Entwirklung (Ile) „Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland“, die in diesem Jahr in Grafengehaig auch Fitnessgeräte am Spielplatz unterhalb von Dorfladen und Dorfgemeinschaftshaus mit einem erheblichen Zuschuss ermöglicht hatte.

Noch weitere Baustellen

„Wir haben noch weitere Baustellen, an denen wir zusammen mit dem Frankenwaldverein im Ort und in der Flur attraktive Plätze angenehm gestalten wollen“, sagte Bürgermeister Werner Burger bei der Inspektion der Bank zusammen mit Ile-Managerin Elena Büttner.

Im gesamten Ile-Gebiet, in dem sich 14 Kommunen zwischen Stammbach im Norden und Harsdorf im Süden in einer interkommunalen Zusammenarbeit zusammengefunden haben, standen in diesem Jahr 100.000 Euro für Zuschüsse in diverse kleinere Investitionen zur Verfügung, für die es sonst keine Fördertöpfe gibt.

Weitere 100.000 Euro können auch im kommenden Jahr vergeben werden, teilte Büttner mit, für die bis Antragsfrist am 7. November 33 Maßnahmen beantragt wurden. Was davon 2023 zum Zug kommt, darüber entscheidet demnächst eine Kommision der Ile. klk