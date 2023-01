Es ist besonders bei den Mitgliedern eine Freude, wenn ihr Verein Geburtstag hat und man diesen richtig feiern kann. Dies war auch nicht anders beim Jubiläum des Skivereins Weismain , das in der ehemaligen Brauereigaststätte Obendorfer, die als Vereinslokal dient, gefeiert wurde. 25 Jahre ist der Verein nun alt geworden.

„Ein Skiverein in Weismain ?“ fragte sich wohl so mancher, doch die Zielsetzung war schnell klar, so Hans Schott im Rückblick. So wurden immer wieder Skiausflüge organisiert. Scheffau, Elmau, Kitzbühel, Südtirol wurden gemeinsam teils mit Autos, teils mit Busfahrten zum Skifahren bereist. Es waren Gleichgesinnte, die tatsächlich auch begeisterte Skifahrer waren, die so zusammen gekommen sind.

Ein Mann der ersten Stunde sei er nicht gewesen, meinte er. Denn dies waren zunächst die Gründungsmitglieder Andreas Mager, Karl-Heinz Rotsch, Edmund Stark, Werner Zapf, Bleyer Michael sowie das Wirtsehepaar Hans und Christine Obendorfer. Schnell wurden dies dann mehr, und bis heute hat der Verein 130 Mitglieder.

Ehrungen

Der Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Gründungsmitglieder sowie alle, die im Gründungsjahr dazu gekommen waren und damit 25 Jahre im Skiverein dabei sind: Gründungsmitglieder Andreas Mager, Karl-Heinz Rotsch, Edmund Stark, Werner Zapf und Michael Bleyer. Für 25 Jahre wurden geehrt: Thomas Schwanz, Klaus Fischer , Jörg Will, Elisabeth Rotsch, Wolfgang Dohmeier, Herbert Leikeim, Robert Schneider , Hans Schott, Alexander Herold, Hans-Josef Püls, Veit Schott und Markus Will. Roland Dietz