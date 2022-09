Zum Tunnelbau in Kauerndorf wird uns geschrieben:

Der Tunnelbau in Kauerndorf schien vor vielen Jahren die optimale Lösung zu sein. Unser Blick spiegelte Sandkastenerlebnisse, Buddeln, alles darüber bleibt stehen, Straße hinein, Straße hinaus, und fertig: Die Natur bleibt erhalten, die Belastung mit Lärm und Gestank sinkt, die betroffenen Einwohner behalten ihre Häuser.

Jetzt sehen wir die Bauskizzen und die Größe der erforderlichen Landschaftsversiegelung, des Eingriffs in die wunderschöne Landschaft eines einzigartigen Tales. Nicht weit entfernt zeigt die Untersteinacher Umgehung die Größendimension.

Aber: Wer A sagt, muss nicht B sagen (Bertold Brecht). Richtig, Herr Herold, es gibt viele Gründe umzudenken, denn ein „Weiter so“ sollte es nicht geben, zu viele Probleme stehen vor uns allen, die Gegebenheiten haben sich dramatisch verändert – wie wir alle. Es drohen ganz realistisch gesehen eine Verlängerung der Bauzeit (geplante Fertigstellung 2026/27) und eine Kostenexplosion. Geplant sind 90 Millionen, Unterhalt jährlich 300 000 Euro – noch unter alten Gegebenheiten.

Der Tunnel der Stammstrecke in München gibt uns den Vorgeschmack. Hier verlängert sich die Bauzeit von 2026 auf 2037, um elf Jahre. Die Kosten explodieren auf das Dreifache. Und was dann? Viele Autos und Lkw werden mit E-Mobilität ausgestattet, Wasserstoff-Antriebe werden für Laster kommen, die Bahn soll ja im Personenverkehr und Güterverkehr deutlich mehr übernehmen, sonst verfehlen wir unser Klimaziel gewaltig. Die Folge, der Lärmpegel wird sinken, die Umweltbelastung auch, wir hätten unter diesen Gesichtspunkten den Tunnel gar nicht gebraucht, ein Eulenspiegelstreich. Und in der Bauzeit zeitverschlingende Umleitungen, ein Problem für viele Pendler , die sich durchaus umorientieren könnten, Arbeitskräfte werden ja überall gesucht.

Auch die Frankenwaldtouristen könnten Kulmbach deshalb meiden. Nicht zu vergessen: Auch für die Kauerndorfer selber ist das eigentlich ein Dilemma. Sie müssen Baulärm und Umleitungen über sehr lange Zeit ertragen. Ich kann nicht glauben, dass man so am jetzt Überholten festhält. Umdenken erfordert Mut, ist jedoch so wichtig.

Barbara Biella

Kulmbach