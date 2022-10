Der Freundeskreis der Evang. Akademie Tutzing verabschiedete im Martin-Luther-Haus den langjährigen Leiter Bernd Matthes aus der Leitungsverantwortung und Hannelore Zinck vom Team. Matthes hatte den Kreis fast 30 Jahre geleitet und 280 Veranstaltungen, meist Vorträge, aber auch Seminare, Theaterabende und Tagungen, durchgeführt.

Matthes gab die Leitung an Friedhelm Haun weiter, der sich und die Zielrichtung der Akademiearbeit vorstellte. Die Akademie und ihr bayernweiter Freundeskreis verstehen sich als Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft , so wie auch die Kirche in der Gesellschaft verortet ist. Hierfür wird zu offenen Auseinandersetzungen zu allen gesellschaftlich bedeutsamen Themen aufgerufen, Matthes und seine Frau werden weiterhin unterstützend tätig sein.

Ltd. Forstdirektor Michael Schmidt konnte als Referent für die Festveranstaltung gewonnen werden. Er hat im Oktober die Leitung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg übernommen. Sein Vortrag beschäftigte sich mit dem Frankenwald, der früher sein Tätigkeitsgebiet gewesen ist. Hier stellt der Klimawandel enorme Anforderungen. Offensichtlich ist, dass die Fichte weicht, der Borkenkäfer ist nur die Folge von trocken-heißer Witterung. Aber was dann? Förster müssen über Jahrzehnte bis Jahrhunderte denken. Hier stehen vorsichtige und großzügige Voraussagen der Erwärmung zur Debatte.

Für die jeweiligen für 2100 prognostizierten Jahresmitteltemperaturen stehen Referenzgebiete im Süden Europas zur Verfügung, die schon jetzt diese Temperaturen zeigen. Diese bieten Anregungen zur Neubepflanzung.

Falsch wäre es hingegen, gar nichts zu tun; richtig, ein wenig Mut zum Experiment aufzubringen und dabei auf die gute Mischung zu setzen. red