Mit einem kombinierten Grund- und Hochwasserschutz will der Markt Wirsberg mit den Nachbarkommunen Marktschorgast, Stammbach und Marktleugast neue Wege gehen. Dazu hatte Bürgermeister Jochen Trier (FW) zu einer ersten Infoveranstaltung in das Bürgerzentrum auch Staatsminister Thorsten Glauber (FW) eingeladen.

Bürgermeister Trier erinnerte daran, dass das Wasserwirtschaftsamt Hof zunächst eine Variante mit dem Bau einer 3000 Meter langen Mauer, einem Deich und mehreren Metern Erhöhungen vorgeschlagen hatte, was nichts weiter als eine Kanalisierung des Zusammenschlusses von Schorgast und Koser bis zum Ortsende von Wirsberg bedeutet hätte.

Die Baukosten wären zu 65 Prozent durch den Freistaat Bayern gefördert worden. Trier hält diese Lösung aber nicht für zielführend. Man könne das ankommende Oberflächenwasser nicht einfach weiterschicken.

Er sprach von einem Generationenauftrag, nämlich der Grundwasserneubildung und dem Schutz der Grundwasserführung im Hinblick auf die Land- und Forstwirtschaft. Die klare Konsequenz aus dieser Geschichte sei für Wirsberg und die Nachbarkommunen der dezentrale Hochwasserschutz, wie er auch aus dem Umweltministerium favorisiert wird.

So wurde zusätzlich die Hochschule Hof mit Prof. Günter Müller-Czygan mit einem neuen Ansatz ins Boot geholt. Ziel sind der lokale Wasserrückhalt zur Reduzierung der Hochwassergefahren in Wirsberg und dem Rückhalt von Regenwasser an den Anfangspunkten in den Gebieten von Wirsberg , Marktleugast, Marktschorgast und Stammbach, unter anderem zur Grundwasseranreicherung.

Prof. Günter Müller-Czygan will dafür ein entsprechendes Projekt entwickeln, mit dem er einen Wasserrückhalt von 30 Prozent garantieren kann. Staatsminister Thorsten Glauber : „Wenn mir die Hochschule sagt, dass 30 Prozent des Wassers zurückgehalten werden, dann sind wir mit einer Förderung dabei.“