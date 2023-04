Bei den Neuwahlen während der Hauptversammlung des FC Neuenmarkt ist der bisherige Vorstand mit Dieter Mühlbauer an der Spitze in seinen Ämtern einmütig bestätigt worden. Es wurden gewählt: Alexander Hollweg (Zweiter Vorsitzender), Roland Fischer (Dritter Vorsitzender), Markus Demel (Schatzmeister), Jürgen Reißaus und Christian Fischer als weitere Ausschussmitglieder.

Nach sieben sehr erfolgreichen Jahren hat sich zudem Trainer Florian Schlegel mit einer sehr emotionalen Rede von den Mitgliedern verabschiedet. Schlegel, der mit der Ersten Mannschaft zwei Aufstiege in Folge gefeiert hat, übergibt den Trainerstab zum Saisonende an seinen bisherigen Co- Trainer Andre Haack. Vorsitzender Dieter Mühlbauer bezeichnete Schlegel als einen positiv Fußballverrückten, der immer 100 Prozent gibt und hinter seiner Idee steht. Für den FC sei er ein echter Meilenstein in der Vereinsgeschichte gewesen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Zudem standen Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder auf dem Programm: Für 25 Jahre wurde Carmen Schmitt ausgezeichnet. 40 Jahre: Rainer Hahn, Ernie Dahinten, Margitte Kastner, Horst Richter und Gerhard Biedermann. 45 Jahre im Verein sind: Michael Koch , Ilse Oetter und Rainer Bomert. Für 50 Jahre wurde Ehrenmitglied Alfred Roßmeisl geehrt. Seit 55 Jahren steht Herbert Hörath treu zum Verein. 60 Jahre Mitgliedschaft kann Reinhard Schmeißner vorweisen. Seit nunmehr 65 Jahren ist Karl-Heinz Warzecha Mitglied.

In seinem Jahresbericht hob Mühlbauer besonders den Eisenbahnerfasching und die Kerwa hervor. Werner Reißaus