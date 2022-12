„Es sei gute Tradition , in der Adventszeit noch einmal in den Spendentopf der VR-Bank Oberfranken Mitte zu schauen, ob noch etwas übrig ist“, begrüßte Bereichsdirektor Gerhard Zettel die Gäste in der Kulmbacher Hauptstelle. Insgesamt 7500 Euro kamen zusammen, die er nach der Spendenpraxis der Bank verteilte.

„Als regionale Bank wollen wir unsere Spenden auch für die Region verwenden“, erklärte Gerhard Zettel. „Wir wissen, dass Ihre Vereine und Institutionen in die Breite wirken und viele Menschen erreichen. Wir wissen auch, dass viele Etats knapp bemessen sind und mit jeder Spende manches angestoßen werden kann, was sonst nicht möglich wäre.“

Mit der finanziellen Unterstützung wolle man auch die Arbeit der vielen Menschen anerkennen, die ehrenamtlich tätig sind.

Gespendet wurde an: Feuerwehr Kulmbach (Winterbekleidung für Aktive), VfR Katschenreuth (LED-Umrüstung der Flutlichtanlage), TSV Melkendorf (energetische Maßnahmen), TSV 08 Kulmbach (Renovierung der Abwasserleitung), VfB Kulmbach (Markierungsgerät), Reit- und Fahrverein Kulmbach (Turnierequipment für Nachwuchs), evangelische Kirche Kulmbach (Renovierung Kirchturm in Schwarzach), katholische Kirche St. Hedwig (Renovierung Pfarrzentrum), Hospizverein Kulmbach (Ausbildung Hospizmitarbeiter), Lina-Bauerschmidt-Stiftung (Förderung begabter und bedürftiger Jugendlicher), Musikschule Kulmbach (Instrumente), Stadtkapelle Kulmbach (Noten). Dieter Hübner