„Wir wollen mit dieser Einladung die Arbeit honorieren, die Sie in und mit Ihren Vereinen leisten“, begrüßte Bereichsdirektor Gerhard Zettel die Verantwortlichen von 17 Vereinen und Institutionen in der Hauptstelle der VR Bank Oberfranken Mitte, wo die Bank Spenden in Höhe von insgesamt 11.200 Euro überreichte.

Den Sonderpreis von 2500 Euro konnte der Musikverein Kulmbach-Weiher in Empfang nehmen. Die Spendenempfänger: BRK Kulmbach (Reparatur Drohne), evang. Kirchengemeinde Kulmbach-Mangersreuth (Chronik), Faschingsgesellschaft Stadtsteinach (Kostüme für Jugend), Förderverein Obere Schule (elektronische Tafeln), FFW Mainleus (T-Shirts für Jugend), Gemeinde Harsdorf (Ortsverschönerung in Oberlaitsch), Kita Melkendorf (Leichtturnmatten), Kulturinitiative Trebgast (Baumpflanzaktion der Konfirmanden), Landjugend Gräfenthal (Jubiläum), SSV Kasendorf (Rasenpflege), SSV Peesten (Rasenpflege), TSC Mainleus (Sommercup), TSV Harsdorf (LED-Beleuchtung), TSV Melkendorf (Trainingsanzüge Jugend), TSV Melkendorf Tennis (Sandabzugsgerät), TTC Rugendorf (Trikots für Jugend), Musikverein Kulmbach-Weiher (Nachhaltigkeitsprojekt). dh