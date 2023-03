Neu aufgestellt und verjüngt haben sich die Freien Wähler (FW) Stadtsteinach in ihrer Mitgliederversammlung. Nach 21 Jahren stellte sich Vorsitzender Andy Sesselmann (63) nicht mehr zur Wahl. Zu seiner Nachfolgerin wurde Caroline Gehring (42) gewählt, die bereits vor einem Jahr Sesselmanns Stadtratsmandat übernommen hatte. Stellvertreter bleibt Martin Baumgärtner (40). Zum weiteren Stellvertreter wählte die Versammlung den 22-jährigen Nick Ehrhardt, der bei der Kommunalwahl als jüngster Kandidat überhaupt angetreten war.

Schriftführerin bleibt Stadträtin Theresa Will (34), die sich im Herbst um einen Sitz im Bezirkstag bemüht. FW-Kreisvorsitzender MdL Rainer Ludwig sah einen der ältesten und größten Ortsverbände im Landkreis für die Zukunft sicher aufgestellt. Er sprach von einer Talentschmiede im Kreisverband. Das machte er auch an Landrat Klaus Peter Söllner fest.

Mit vier Stadträten könne man zwar nicht die Geschicke der Stadt bestimmen, aber doch beeinflussen, betonten Theresa Will und Martin Baumgärtner, die eine Beschleunigung der großen Aufgaben in Stadtsteinach anmahnten. Das habe man mit einem umfangreichen Papier in einer Sondersitzung des Stadtrats bereits kundgetan. Die Freien Wähler seien gegen weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen und gegen Einbahnstraßenregelungen. Auch beim Umbau des Marktplatzes werde man sich gegen eine Einschränkung des mobilen Verkehrs und eine Reduzierung von Stellplätzen wehren, sagte Will, denn man wolle das Stadtzentrum beleben und nicht totberuhigen. Ein Oldtimertreffen im Herbst wäre eine weitere Überlegung wert.

Peinlich sei, dass die Sanierungen im Freibad auch nach zwei Jahren noch nicht abgeschlossen sind, sagte Martin Baumgärtner, der befürchtete, dass das Bad auch in diesem Jahr nicht schon im Mai öffnen könne. Auch die Sanierung des Schulgebäudes sei eine langwierige Angelegenheit. Wenigstens gehe es mit dem Neubau des Kindergartens voran, dem wohl größten zusammenhängenden Projekt seiner Art im Landkreis – auch wenn die Kosten von über sieben Millionen Euro, möglicherweise am Ende sogar an die zehn Millionen, „eine große Nummer“ für Stadtsteinach seien.

Positiv sah Baumgärtner den Bau der Pflegeakademie, wofür sich Klaus Peter Söllner „mit aller Macht“ einsetze. Bei den Neuwahlen bestätigte die Mitgliederversammlung Klaus Goeldel als Finanzverwalter. Künftige Beisitzer sind Jutta Strauch, Hans Spindler, Franz Schrepfer, Andy Sesselmann und Leo Will. klk